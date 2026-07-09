В Баку на два дня закроют одну из дорог

На 5-м километре Бакинской кольцевой автомобильной дороги, в направлении посёлка Локбатан, в связи с ремонтными работами движение транспортных средств будет временно полностью ограничено.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение будет действовать в следующие даты:

с 22:00 10 июля до 07:00 11 июля;

с 22:00 11 июля до 07:00 12 июля.

Водителей просят учитывать проводимые ремонтные работы, пользоваться альтернативными маршрутами и с пониманием отнестись к временным неудобствам.