https://news.day.az/society/1846971.html В Баку на два дня закроют одну из дорог На 5-м километре Бакинской кольцевой автомобильной дороги, в направлении посёлка Локбатан, в связи с ремонтными работами движение транспортных средств будет временно полностью ограничено. Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение будет действовать в следующие даты:
с 22:00 10 июля до 07:00 11 июля;
В Баку на два дня закроют одну из дорог
На 5-м километре Бакинской кольцевой автомобильной дороги, в направлении посёлка Локбатан, в связи с ремонтными работами движение транспортных средств будет временно полностью ограничено.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение будет действовать в следующие даты:
с 22:00 10 июля до 07:00 11 июля;
с 22:00 11 июля до 07:00 12 июля.
Водителей просят учитывать проводимые ремонтные работы, пользоваться альтернативными маршрутами и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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