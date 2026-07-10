https://news.day.az/sport/1846985.html ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Франции и Марокко - ОБНОВЛЕНО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В рамках четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года началось противостояние между национальными сборными Франции и Марокко. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит в США, на стадионе Gillette Stadium в городе Фоксборо.
ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Франции и Марокко - ОБНОВЛЕНО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
01:11
Стартовал второй тайм.
00:54
Завершился первый тайм матча между сборными Франции и Марокко.
После стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.
00:32
Франция упустила возможность выйти вперед в четвертьфинальном матче.
На 28-й минуте Килиан Мбаппе не смог переиграть вратаря Марокко.
00:02
В рамках четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года началось противостояние между национальными сборными Франции и Марокко.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит в США, на стадионе Gillette Stadium в городе Фоксборо.
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