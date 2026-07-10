ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Франции и Марокко

01:11

Стартовал второй тайм.

00:54

Завершился первый тайм матча между сборными Франции и Марокко.

После стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

00:32

Франция упустила возможность выйти вперед в четвертьфинальном матче.

На 28-й минуте Килиан Мбаппе не смог переиграть вратаря Марокко.

00:02

В рамках четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года началось противостояние между национальными сборными Франции и Марокко.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит в США, на стадионе Gillette Stadium в городе Фоксборо.