https://news.day.az/world/1846982.html

В Чехии произошло землетрясение

На территории Чехии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az, об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геологических наук. По информации, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В настоящее время официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.