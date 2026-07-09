В Чехии произошло землетрясение

На территории Чехии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геологических наук.

По информации, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В настоящее время официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.