https://news.day.az/world/1846982.html В Чехии произошло землетрясение На территории Чехии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az, об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геологических наук. По информации, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В настоящее время официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
В Чехии произошло землетрясение
На территории Чехии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геологических наук.
По информации, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
В настоящее время официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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