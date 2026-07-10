https://news.day.az/world/1846995.html Главы МИД Омана и Ирана обсудили свободу судоходства в Ормузском проливе Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди и глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили региональную эскалацию и обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оманский МИД.
Главы МИД Омана и Ирана обсудили свободу судоходства в Ормузском проливе
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди и глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили региональную эскалацию и обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оманский МИД.
"Стороны подчеркнули необходимость прекращения военной эскалации и выработки мирных политических решений, учитывающих интересы всех сторон", - говорится в заявлении.
Министры также указали на важность обеспечения беспрепятственного движения коммерческих судов и поставок энергоносителей через Ормузский пролив.
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