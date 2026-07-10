Объект ВМС Ирана подвергся атаке

Военно-морская база армии Ирана в портовом городе Конарак на юго-востоке страны подверглась атаке вечером 9 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на мэра города Мохаммада Юнеса Хакани.

По его информации, атака производилась при помощи истребителей в два этапа. В результате ударов на базе произошли два взрыва.

Иранское агентство Mehr сообщило о нескольких взрывах в городах Конарак, Бушер и Чогадак. По его данным, два взрыва произошли в окрестностях Бушера и расположенного рядом с ним города Чогадак на юго-западе Ирана, еще три - в портовом городе Конарак на юго-востоке страны. В свою очередь неназванный американский чиновник заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что Вооруженные силы США не наносили никаких ударов по территории Ирана в течение последних нескольких часов.