Азербайджан и Сербия обсудили кибербезопасность

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Сербия на 2026 год, в городе Баку состоялась рабочая встреча военных специалистов обеих стран по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"В ходе встречи, организованной в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, современных вызовов и угроз, защиты критической информационной инфраструктуры, противодействия киберинцидентам, обмена опытом, подготовки специалистов, а также сотрудничества в организации совместных учений.

Стороны подчеркнули, что развитие сотрудничества в области кибербезопасности, а также расширение обмена опытом вносят существенный вклад в укрепление оборонного потенциала обеих стран", - отмечается в информации ведомства.