Ничего не делайте

Сегодня гороскоп мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, - это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении. Ну а с учетом того, что эмоциональный фон дня обещает быть очень напряженным, очевидно, что хаос может стать разрушительным. В такие дни люди часто совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры. Чтобы подобного с вами не произошло, дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Овен настроен на борьбу с килограммами, сегодня ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек - это немного. Сегодня где один, там и пятнадцать!

Телец

Сегодня у Тельца день обещает пройти согласно известному девизу: "Все или ничего". И неизвестно, что из этого лучше. Если Телец поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если сегодня он возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда лучше отдохнуть?

Близнецы

Сегодня день у Близнецов пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Близнецов повышенной энергичности, да и самим им проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Близнецы с удовольствием отдадутся этому занятию. И это сегодня будет самым правильным решением, потому что любая активность сегодня, увы, чревата хаосом.

Рак

Сегодня с самого утра Раку может не давать покоя какая-то глобальная идея. Рак будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится - это будет действительно что-то с чем-то!

Лев

Сегодня Льва практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Льва явно не будет. Скорее всего, ему захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

Дева

Сегодня Деве захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Деве. Так что лучше уж сегодня никого не тормошить, а заняться своими делами.

Весы

Сегодня энергетический потенциал Весов будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдут сами Весы. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда... Увы, динамит есть динамит!

Скорпион

Сегодня Скорпиону выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Скорпион все равно никак не сможет. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Скорпиона все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

Стрелец

Сегодня Стрелец может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание придраться и покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Стрельца. Сам же Стрелец (как это принято у генералов) расторопностью сегодня тоже отличаться не будет.

Козерог

Сегодня в голове у Козерога прочно поселится мысль о том, что статус - это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Козерога с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть сегодня немного. Зато этот день хорош для общения и новых знакомств. Не исключено, что одно из этих знакомств окажется перспективным!

Водолей

Если вчера Водолей затеял какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Водолея будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству сегодня могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка - разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм - увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Рыбы то и дело будут воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Рыбы не хотят повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, им будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.