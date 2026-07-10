Чем опасны сладости для детей?

Практически каждый замечал, что дети любят сладости. Но что превращает эту любовь в зависимость и какие последствия она может иметь для здоровья?

Специалист по здоровому питанию Мехсети Гусейнова в беседе с Day.Az отметила, что в современных пищевых продуктах, особенно в выпечке, тортах, фасованном печенье, вафлях и сладостях с длительным сроком хранения, широко используются различные пищевые добавки.

По ее словам, в состав таких продуктов могут входить некачественные жиры, трансжиры, дешевые растительные масла, искусственные красители, подсластители, ароматизаторы, консерванты, эмульгаторы и стабилизаторы.

"В первую очередь эти вещества могут негативно сказаться на здоровье детей, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Однако это не означает, что здоровые люди защищены от их долгосрочного воздействия. Чрезмерное употребление таких продуктов может привести к нарушению обмена веществ, изменению гормонального баланса и развитию инсулинорезистентности. В результате возрастает риск появления избыточного веса, ожирения, сахарного диабета и нарушений функций печени. Кроме того, белая мука обладает высоким гликемическим индексом, из-за чего уровень сахара в крови быстро повышается, а затем резко снижается. Это вызывает частое чувство голода, переедание, усталость и перепады уровня энергии. Искусственные добавки также способны провоцировать аллергические реакции, кожные проблемы и другие проявления повышенной чувствительности", - отметила она.

Эксперт добавила, что использование некачественных жиров, особенно трансжиров и большого количества насыщенных жиров, является одним из факторов, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Сахар, который является одним из основных компонентов таких продуктов, вызывает резкие колебания уровня глюкозы в крови, что может привести к перепадам настроения, повышенной утомляемости и ухудшению состояния зубов. Поэтому регулярное и чрезмерное употребление подобных продуктов создает дополнительную нагрузку на организм. В качестве более здоровой альтернативы стоит выбирать изделия из цельнозерновой муки, а для придания сладости использовать натуральный мед или фрукты. При выборе жиров предпочтение лучше отдавать оливковому и качественному сливочному маслу, а вместо искусственных красителей и ароматизаторов использовать натуральные специи, а также овощи и фрукты. Повысить пищевую ценность сладостей помогут грецкие орехи, фундук, семена, йогурт, кефир и творог. Однако даже продукты с полезным составом следует употреблять умеренно. Высококалорийную пищу рекомендуется есть в наиболее активное время суток - утром и днем", - подчеркнула специалист.

Насими Алескерли