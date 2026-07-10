Азербайджан ждет рост исламского банкинга

С вступлением в силу соответствующих законодательных изменений в Азербайджане ожидается рост как числа банков, предлагающих продукты исламского банкинга, так и ассортимента предоставляемых продуктов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.

Он рассказал об итогах прошедшего в Баку Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития 2026 года, а также о ключевом вкладе этого мероприятия в финансовый сектор Азербайджана, в частности с точки зрения развития исламского финансирования:

"Ежегодные заседания Группы Исламского банка развития служат важной платформой для выстраивания диалога и партнерства между странами-членами, а также для обмена знаниями. Соглашения, подписанные в рамках прошедшего в этом году в нашей стране заседания, продемонстрировали, что мероприятие имеет важное экономическое и стратегическое значение как для региона ИБР, так и для экономики страны. Влияние форума оказалось высоким и с точки зрения развития финансового сектора. Мы считаем, что это мероприятие внесло важный вклад в укрепление сотрудничества с международными финансовыми институтами, налаживание новых партнерских отношений и признание Азербайджана в качестве регионального финансового центра. Данное заседание дало значительный импульс, особенно с точки зрения интенсификации институционального сотрудничества в сфере исламских финансов и построения экосистемы исламского финансирования", - сказал Ш. Махмудзаде.

Напомним, что в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР были подписаны соглашения на общую сумму 6 миллиардов долларов США.

Генеральный директор также рассказал о значимости данных соглашений для региона и влиянии подписанных в связи с Азербайджаном документов на развитие финансового рынка страны. Ш. Махмудзаде отметил, что соглашения, подписанные в рамках заседания с другими странами и региональными институтами, в основном направлены на финансирование мер энергетической безопасности, продовольственных систем и социальных проектов в странах-членах: "Эти документы поддерживают социально-экономическое развитие данных стран и укрепление экономического сотрудничества в регионе ИБР. Отмечу, что в рамках заседания было подписано соглашение о финансировании реконструкции Карабахского оросительного канала на сумму около 436,7 миллиона долларов США. Этот документ имеет особое значение с точки зрения его влияния на соответствующий экономический сектор страны. Что касается влияния подписанных документов на финансовый сектор, то оно связано не столько с углублением финансовых рынков, сколько с повышением доступности долгосрочного финансирования развития и усилением возможностей финансирования крупных инфраструктурных проектов".

Ш. Махмудзаде также рассказал о нормативно-правовых и институциональных мерах, осуществляемых Центральным банком Азербайджана в направлении развития исламских финансов, о том, на каком этапе находятся подготовительные работы по началу внедрения продуктов исламского банкинга с 2026 года и какие продукты будут выведены на рынок на первом этапе.

"В целях внедрения исламского банкинга были подготовлены и представлены в соответствующие государственные органы проекты изменений в Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, законы Азербайджанской Республики "О банках", "О небанковских кредитных организациях", "О государственной пошлине", "О кредитных бюро" и "О приватизации государственного имущества".

Проект изменений подготовлен с учетом международного опыта и адаптирован к местному законодательству. Цель заключается в устойчивом внедрении международных стандартов, согласованных с местной правовой средой. В ближайшей перспективе внедрение исламского банкинга предусматривается в рамках модели "исламских окон". После вступления в силу изменений в законодательные акты об исламском банкинге, в рамках модели "исламского окна" банками планируется предоставление следующих продуктов:

договорной вид инвестирования на основе заказа для производства или строительства - Истисна;

вид финансирования на основе купли-продажи - Мурабаха;

вид финансирования на основе аренды - Иджара. Этот продукт считается аналогом финансового лизинга в традиционной банковской деятельности;

вид финансирования и вкладов, основанный на распределении прибыли и убытков между банком и клиентом - Мудараба;

продукт на основе вклада, аналогичный депозиту до востребования - Вадиа.

Небанковскими кредитными организациями предусматривается предоставление только продуктов Истисна, Мурабаха и Иджара.

В то же время в настоящее время под надзором Центрального банка в рамках Специального регулятивного режима два коммерческих банка тестируют исламские финансовые продукты. ОАО "Международный банк Азербайджана" тестирует продукт Мурабаха для финансирования движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного в официальных юридических реестрах, а ОАО "Rabitabank" тестирует как продукт Мудараба, так и Мурабаха. Срок тестирования продуктов установлен до 2 февраля 2027 года", - сказал генеральный директор.

Отвечая на вопрос об интересе действующих в Азербайджане банков к внедрению продуктов исламского банкинга, он отметил, что в настоящее время со стороны банков наблюдается определенный интерес к продуктам исламского банкинга: "Как уже отмечалось, сейчас два банка предоставляют клиентам продукты исламского банкинга в рамках Специального регулятивного режима. Предоставление этих продуктов в рамках пилотного режима не только позволяет измерить интерес населения к исламскому банкингу, но и создает институциональную базу для того, чтобы в будущем банки могли применять исламский банкинг в более широком масштабе. На следующем этапе, со вступлением в силу законодательных изменений, ожидается увеличение как числа банков, предлагающих продукты исламского банкинга, так и ассортимента предоставляемых продуктов".

Согласно соответствующему отчету, по базовому сценарию к 2035 году прогнозируется достижение активов исламского банкинга в Азербайджане 2,7 миллиарда долларов США, а по оптимистичному сценарию - 3,6 миллиарда долларов США. Ш. Махмудзаде рассказал о том, какие основные условия должны быть выполнены для достижения этих целей, а также о роли Центрального банка в данном процессе. "Для достижения целей, указанных в отчете Института Исламского банка развития и Международной исламской корпорации по финансированию торговли, в первую очередь должна быть построена соответствующая экосистема. В этом направлении со стороны Центрального банка, в соответствии с его мандатом, предусматривается выполнение регулирующих и надзорных функций, мониторинг финансовой стабильности и, при необходимости, осуществление соответствующих регулятивных вмешательств. В то же время важную роль в данном процессе сыграет осуществление мер по повышению финансовой грамотности участников рынка и потребителей", - подчеркнул он.

В заключение генеральный директор Шахин Махмудзаде отметил, что развитие исламских финансов и появление новых исламских финансовых продуктов в Азербайджане может внести вклад в диверсификацию финансового сектора: "Это создает новые возможности, главным образом, с точки зрения привлечения финансовых средств из стран Персидского залива, интеграции в финансовый сектор населения и субъектов бизнеса, которые не пользуются традиционными продуктами финансирования из-за религиозных убеждений. В то же время развитие исламских финансов может послужить расширению круга участников финансового рынка, повышению финансовой инклюзивности и усилению финансирования реального сектора. Необходимо учитывать, что поскольку исламские финансовые продукты носят характер, основанный на активах, эта модель позволяет еще больше укрепить связь между реальным и финансовым секторами. С этой точки зрения развитие исламских финансов может также усилить перспективы превращения Азербайджана в региональный центр исламского финансирования".