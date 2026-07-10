Азербайджан утвердился в роли стратегической опоры Европы

ЕС и Азербайджан переходят к новому этапу сотрудничества, выходящему далеко за рамки энергетики. Визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку рассматривается как важный сигнал о стремлении сторон вывести отношения на уровень долгосрочного стратегического партнерства.

Такое мнение в комментарии для Day.Az высказал итальянский экономический и геополитический эксперт Доменико Летиция.

По его словам, главным фактором, определяющим нынешнюю динамику отношений, стало совпадение стратегических интересов сторон.

"Для Европейского союза жизненно важной задачей стала диверсификация источников энергии и обеспечение энергетической безопасности, и Азербайджан своевременно предложил надежное решение. Для Баку нынешний этап открывает возможность окончательно закрепить свою роль ключевого геополитического и экономического узла между Европой и Центральной Азией. Основой этого взаимодействия является взаимное доверие: ЕС получает стабильный рынок и технологические инвестиции, а Азербайджан гарантирует надежность и поставки ресурсов", - отметил эксперт.

По его мнению, заключение нового всеобъемлющего соглашения между Азербайджаном и ЕС станет институциональным прорывом.

"До сих пор сотрудничество в основном было сосредоточено на энергетике. Новое соглашение позволит превратить его в многоплановое и структурированное партнерство, открыв возможности для более глубокой торговой интеграции, сближения нормативной базы, а также сотрудничества в сфере безопасности, инноваций и зеленого перехода", - сказал Летиция.

Эксперт признал, что переговоры потребуют согласования торговых стандартов, тарифов и механизмов защиты инвестиций, однако подчеркнул, что политическая воля сторон позволяет рассматривать эти вопросы как технические задачи, а не непреодолимые препятствия.

Говоря об энергетическом сотрудничестве, Летиция отметил, что сегодня оно находится на очень высоком уровне.

"Во время наиболее острой фазы энергетического кризиса в Европе Азербайджан подтвердил свою гибкость и надежность, увеличив поставки газа по Южному газовому коридору, в частности через TAP в Италию. Это сотрудничество носит не только коммерческий, но и инфраструктурный, долгосрочный характер. Оно укрепило энергетическую безопасность ряда государств ЕС и подтвердило, что Азербайджан остается партнером, выполняющим свои обязательства даже в сложной геополитической ситуации", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, следующим стратегическим направлением станет сотрудничество в области возобновляемой энергетики.

"Потенциал Азербайджана в сфере ветровой энергетики - как на суше, так и на Каспии, - а также солнечной энергетики огромен. Здесь интересы сторон идеально совпадают: ЕС располагает технологиями, капиталом и спросом на чистую энергию, включая зеленый водород, тогда как Азербайджан обладает необходимыми природными ресурсами и площадками для масштабного производства. Такие проекты, как прокладка подводного энергокабеля по дну Черного моря для экспорта зеленой электроэнергии в Европу, свидетельствуют о том, что будущее европейского энергоперехода невозможно представить без участия Баку", - считает Летиция.

Эксперт также обратил внимание на значение транспортной взаимосвязанности. По его словам, реализуемые проекты способны изменить роль всего Южного Кавказа, превратив регион в центральное звено Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

"Инвестиции ЕС в железнодорожную, портовую и цифровую инфраструктуру в рамках инициативы Global Gateway позволят не только модернизировать Азербайджан, но и интегрировать весь регион в глобальные цепочки поставок. Улучшение транспортной связанности будет стимулировать приток частных инвестиций, создание новых рабочих мест и сокращение сроков доставки грузов между Европой и Азией, укрепляя позиции Южного Кавказа как важнейшего торгового моста", - отметил он.

Комментируя роль ЕС в обеспечении региональной стабильности, Летиция подчеркнул, что европейская поддержка имеет не только политическое, но и практическое значение.

"Программа помощи объемом 20 миллионов евро подтверждает стремление ЕС содействовать устойчивому миру. Речь идет не только о дипломатических усилиях, но и о конкретной работе по гуманитарному разминированию, восстановлению инфраструктуры и развитию местных сообществ. Такое сочетание политической поддержки и финансовых инструментов укрепляет доверие и демонстрирует, что мир приносит ощутимые экономические преимущества всем жителям региона", - сказал эксперт.

По мнению Летиции, потенциал сотрудничества между Азербайджаном и ЕС далеко не исчерпан. Среди наиболее перспективных направлений он назвал устойчивое сельское хозяйство и агротехнологии, цифровизацию и информационно-коммуникационные технологии, развитие кибербезопасности, создание "умных городов", расширение образовательных программ и научного сотрудничества, а также развитие туризма и культурных обменов.

Подводя итог, эксперт отметил, что главным итогом визита Урсулы фон дер Ляйен стало формирование новой модели отношений между Брюсселем и Баку.

"Если выделить одну ключевую идею, то это взаимная стратегическая взаимозависимость. Европа больше не рассматривает Азербайджан исключительно как поставщика углеводородов в кризисные периоды. Теперь Баку воспринимается как долгосрочный геополитический партнер и важный участник процессов энергетического перехода. Газопроводы, сети передачи зеленой электроэнергии, цифровые коридоры, международные транспортные маршруты и совместная работа по обеспечению региональной стабильности создают прочную основу сотрудничества, которая сделает и Европу, и Азербайджан значительно более устойчивыми перед глобальными вызовами XXI века", - резюмировал Доменико Летиция.

Марьяна Ахмедова