https://news.day.az/economy/1847007.html Нефть растет в цене На мировом нефтяном рынке выросли цены. Как передает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,32 доллара США, или на 0,44%, по сравнению с предыдущей ценой закрытия и поднялись до 72,40 доллара за баррель.
Нефть растет в цене
На мировом нефтяном рынке выросли цены.
Как передает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,32 доллара США, или на 0,44%, по сравнению с предыдущей ценой закрытия и поднялись до 72,40 доллара за баррель.
На лондонской бирже ICE стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,37 доллара США, или на 0,48%, и составила 76,67 доллара за баррель.
Рост цен на нефть поддерживают сохраняющиеся на рынке опасения, связанные с рисками поставок, а также ожидания стабильного глобального спроса.
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