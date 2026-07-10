Нефть растет в цене

На мировом нефтяном рынке выросли цены.

Как передает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,32 доллара США, или на 0,44%, по сравнению с предыдущей ценой закрытия и поднялись до 72,40 доллара за баррель.

На лондонской бирже ICE стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,37 доллара США, или на 0,48%, и составила 76,67 доллара за баррель.

Рост цен на нефть поддерживают сохраняющиеся на рынке опасения, связанные с рисками поставок, а также ожидания стабильного глобального спроса.