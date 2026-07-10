https://news.day.az/world/1847004.html В США назвали условие нанесения новых ударов по Ирану Обмен ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке зависит от того, продолжит ли Исламская Республика атаковать суда в Ормузском проливе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое условие назвали источники издания Axios. По словам собеседников издания, Вашингтон готовится к длительному напряжению вокруг Ормузского пролива.
В США назвали условие нанесения новых ударов по Ирану
Обмен ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке зависит от того, продолжит ли Исламская Республика атаковать суда в Ормузском проливе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое условие назвали источники издания Axios.
По словам собеседников издания, Вашингтон готовится к длительному напряжению вокруг Ормузского пролива. Отмечается, что эскалация может продлиться от нескольких дней до месяца.
В Тегеране ранее заявляли, что проход через Ормузский пролив не станет платным, но судовладельцам придется взять на себя операционные расходы на технические услуги, связанные с безопасностью на море, охрану окружающей среды и управление судоходством.
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