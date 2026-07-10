Нетаньяху поговорил с Трампом

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул необходимости сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане, Сирии и секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"В рамках постоянных контактов между Нетаньяху и Трампом состоялась еще одна беседа, в ходе которой была налажена дальнейшая координация действий стран в различных областях. Премьер-министр подчеркнул <...> необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля", - говорится в заявлении.

Со своей стороны, "Трамп проинформировал премьер-министра о действиях США в Персидском заливе", добавили в канцелярии Нетаньяху.