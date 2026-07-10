Эрдоган о производстве истребителя F-35 в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в возвращение его страны в программу США по производству истребителя нового поколения F-35.

"Верю, что конструктивные и плодотворные дискуссии, которые мы провели с моим уважаемым другом, президентом США [Дональдом] Трампом, приведут к конкретным результатам, соответствующим ожиданиям нашей страны в области оборонной промышленности, в частности, в отношении [производства] нашего национального истребителя Кaan и программы F-35", - написал Эрдоган в X по итогам прошедшего 7-8 июля в Анкаре саммита НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее выступая на пресс-конференции по итогам саммита, турецкий лидер сообщил, что Трамп положительно относится к поставкам Турции истребителей F-35. Сам президент США заявил, что пока не принял решение по этому вопросу.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.