Мбаппе догнал Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил восьмой мяч на чемпионате мира по футболу 2026 года и делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с аргентинцем Лионелем Месси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Мбаппе отличился на 60-й минуте четвертьфинального матча с командой Марокко. После его гола счет стал 1:0 в пользу французов.

Ближайшим преследователем Мбаппе и Месси является норвежец Эрлинг Холанд, в активе которого 7 забитых мячей. Сборная Аргентины в четвертьфинале сыграет с командой Швейцарии, встреча пройдет в ночь на 13 июля по московскому времени. Норвежцы встретятся с англичанами ранее той же ночью.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский "Реал". Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.