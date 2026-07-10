Президент Словакии показал револьвер, подаренный Эрдоганом

Президент Словакии Петер Пеллегрини показал журналистам револьвер, подаренный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Президент Турции вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС револьверы с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита.

В турецкой и османской традиции оружие, преподнесенное в дар, имеет особый исторический смысл. Такой жест связан с уважением, признанием статуса и языком высокой дипломатии. В истории Османской империи оружие не раз становилось частью подарочного протокола. Один из самых известных примеров - кинжал Топкапы, который султан Махмуд I заказал для Надир-шаха как дорогой дипломатический дар. Кинжал был произведением придворного искусства из золота, изумрудов и бриллиантов.