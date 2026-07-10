Израиль готовится вернуть Ливану часть территорий

Израильские власти готовятся в ближайшие дни вернуть Бейруту контроль над частью территорий Ливана, которые заняты войсками еврейского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Первая "пилотная зона", занимаемая сейчас Израилем, будет возвращена под контроль Ливана "в течение нескольких дней".

"Дальнейшие пилотные зоны определены на картах, - приводит CNN слова американского чиновника. - CENTCOM (Центральное командование ВС США) взаимодействует с обеими странами для достижения прогресса".

Представитель американской администрации добавил, что США "вскоре начнут связываться с международными партнерами, чтобы помочь правительству Ливана эффективно восстановить суверенитет в этих зонах и по всей стране в целом".

Отмечается, что переговоры в закрытом формате по этому вопросу пройдут между представителями сторон на следующей неделе в Риме.