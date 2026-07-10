Иран готовил покушение на Трампа

Власти Израиля передали США разведывательные данные, свидетельствующие о подготовке в Иране покушения на американского президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как полагает издание, эта информация может привести к ужесточению позиции США и усилению эскалации в конфликте с Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает выступать за военные действия против исламской республики, хотя Трамп до последнего времени оставался сторонником дипломатического решения, опасаясь экономических последствий эскалации, поясняется в публикации.

Посольство Израиля в Вашингтоне отказалось комментировать эту информацию, а представительство Ирана при ООН не ответило на запрос журналистов.

Во время общения с журналистами на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что знает об угрозах в свой адрес.

"Они хотят устранить лидера США - меня. Я есть в каждом списке. Я видел сегодня утром: я в каждом их списке. И до сих пор мне, пожалуй, немного везло, но это, возможно, не продлится долго", - сказал президент США.