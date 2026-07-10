Баку и Москва определили новые меры по реке Самур

Азербайджан и Россия обсудили распределение водных ресурсов реки Самур.

Как сообщает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, 9 июля в Гусарском районе Азербайджанской Республики состоялось 29-е заседание Азербайджано-российской совместной комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной в соответствии с Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации "О сотрудничестве в области эффективного использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур", передает Day.Az.

С азербайджанской стороны сопредседателем заседания выступили председатель Правления Региональной службы водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов (ГАВРА) Закир Гулиев, с российской стороны - руководитель Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации Вадим Никоноров.

В работе заседания приняли участие представители Региональной службы водной мелиорации, соответствующих ведомств ГАВРА, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, Государственной пограничной службы.

"В ходе встречи обсуждались вопросы распределения водных ресурсов трансграничной реки Самур между двумя странами, мониторинга водных ресурсов, совместной эксплуатации Самурского гидроузла, а также другие актуальные направления взаимодействия. По итогам встречи были определены предстоящие меры, подписан итоговый протокол", - сказали в госагентстве.