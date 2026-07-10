Восемь человек обвинены в подготовке атаки на турнир UFC у Белого дома

В США восьми мужчинам предъявлены обвинения по делу о предполагаемой подготовке атаки на турнир UFC у Белого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщило Министерство юстиции США, федеральное большое жюри утвердило обвинительное заключение против фигурантов дела.

Им вменяют сговор с целью оказания материальной поддержки террористам, а также сговор с целью убийства на территории федерального объекта и убийства представителя федеральной власти.

По версии следствия, группа планировала атаковать турнир UFC Freedom 250, который 14 июня прошел на Южной лужайке Белого дома.

Следователи утверждают, что обвиняемые намеревались использовать дроны со взрывными устройствами, а затем открыть огонь по покидающим территорию людям с помощью снайперов.

Среди предполагаемых целей атаки назывались президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, бизнесмен Илон Маск и другие высокопоставленные лица.

ФБР предотвратило предполагаемую атаку за четыре дня до турнира. В рамках расследования был задержан восьмой подозреваемый, который, по версии следствия, должен был участвовать в нападении как снайпер.

В случае признания виновными обвиняемым может грозить наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы.