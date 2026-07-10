Через Азербайджан в Армению отправят новую партию грузов
Из России в Армению через территорию Азербайджана будет осуществлена очередная поставка.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в Армению будут отправлены 14 вагонов с пропаном и 5 вагонов с удобрениями.
Состав будет отправлен сегодня со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик.
Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 36 тыс. тонн зерна, около 8 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.
В то же время до настоящего времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тыс. тонн дизельного топлива, около 5 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.
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