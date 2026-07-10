Азербайджан присоединится к международной морской конвенции

Азербайджан присоединится к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что законопроектом предусматривается утверждение Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими от 13 февраля 2004 года. Балластные воды - это вода, перевозимая в специальных танках судов для обеспечения их устойчивости и безопасного движения. Вместе с этими водами различные водные организмы и патогены могут переноситься из одной морской среды в другую, что способно привести к нарушению экологического баланса, негативно повлиять на биоразнообразие, рыбное хозяйство и здоровье человека. Главная цель конвенции - предотвращение подобных случаев и защита морской среды.

Конвенция определяет единую международно-правовую базу в области управления балластными водами. Согласно документу, суда, подпадающие под сферу применения конвенции, должны иметь план управления балластными водами, регистрировать все операции, связанные с балластными водами, в специальном журнале, получить международный сертификат и регулярно проходить проверки в установленном порядке. Управление балластными водами должно осуществляться в соответствии с международными стандартами, для чего должен производиться обмен балластных вод или использоваться утвержденные системы их обработки.

Конвенция определяет сотрудничество государств в этой сфере, обмен информацией, механизмы контроля и проверки судов, а также общие юридические процедуры, связанные с применением конвенции. В то же время предусматриваются исключения для сброса балластных вод в таких случаях, как спасение человеческих жизней или обеспечение безопасности судна.

Конвенция состоит из 22 статей и приложений. В этих приложениях определены технические требования по управлению балластными водами, международные стандарты и правила сертификации, включая форму Журнала учета балластных вод.

Утверждение конвенции послужит организации управления балластными водами в Азербайджанской Республике в соответствии с международными стандартами, усилению охраны морской экосистемы и исполнению обязательств страны, вытекающих из международного морского права.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.