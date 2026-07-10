В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о рухнувшем экспорте Армении.

Day.Az представляет публикацию:

С 2021 по 2024 год экспорт Армении вырос в 4,4 раза - с 3 до рекордных 13,1 млрд долларов. Официальный Ереван говорил о "экономическом чуде". На деле почти весь прирост обеспечила одна схема: реэкспорт российского золота.

После санкций 2022 года Москва потеряла доступ к рефайнингу в Лондоне и Швейцарии. Возник ценовой разрыв: российское золото шло с дисконтом.

Армянские посредники покупали его, перерабатывали и перепродавали в ОАЭ и Гонконг по рыночной цене. На пике, в начале 2024-го, через Армению проходило свыше 1,3 млрд $ драгметаллов в месяц - почти четверть экспорта страны.

В апреле 2024 года РФ отменила экспортную пошлину на золото - схема обнулилась за месяцы. Итог 2025 года: минус 36% к пиковому экспорту.

Чуть позже, когда появятся объективные и окончательные данные по первому полугодию 2026 года, масштабы пузыря станут еще очевиднее.