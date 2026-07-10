В Гарадагском районе строят три новых моста

В Гарадагском районе продолжается строительство новых автомобильных мостов на трех разных участках дорог. Все три моста спроектированы однопролетными.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, один из мостов строится на 55-м километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, на территории поселка Гобустан. В настоящее время строительные работы находятся на завершающем этапе, ведется подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия моста.

Другой мост строится на 13-м километре автомобильной дороги Сангачал-Чеилдаг. Здесь забиты сваи для возведения опор, ведутся подготовительные работы к бетонированию фундамента.

Третий мост строится на 2,2-м километре автомобильной дороги Локбатан-Гюздек. В настоящее время продолжается строительство первой крайней опоры, фундамент второй опоры уже готов.

Строительство мостов ведется в соответствии со строительными нормами и правилами. После ввода новых мостов в эксплуатацию они будут способствовать более удобной и безопасной организации дорожного движения на этих участках.