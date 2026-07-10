Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Проходит очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к Международной конвенции "О контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими";

2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Договора между Азербайджанской Республикой и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении", "О транспорте", "О государственной пошлине", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)", "Об автомобильном транспорте" и "Об авиации" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 9 декабря 2025 года номер 307-VIIQD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О страховой деятельности" и "О Счетной палате" (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О психиатрической помощи" (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках" (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики "О семеноводстве" (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О селекционных достижениях", "О государственной пошлине", "О лицензиях и разрешениях" и "О техническом регулировании" (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики "О рыболовстве" (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об оценочной деятельности" (первое чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О государственном кадастре недвижимости, мониторинге земель и землеустройстве", "О рынке земли" и "О государственном реестре недвижимого имущества" (первое чтение);

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике", "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве", "О государственном реестре недвижимого имущества", номер 918-VQD от 15 декабря 2017 года "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" и "Об аграрном страховании" (первое чтение);

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" и "О правах лиц с инвалидностью" (первое чтение);

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" и "О государственной пошлине" (первое чтение);

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности" (первое чтение).