Похороны Али Хаменеи собрали рекордное число участников

Свыше 40 миллионов человек приняли участие в траурных мероприятиях по случаю похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Press TV.

"Официальные оценки подтверждают, что в этих исторических событиях участвовали 41-43 миллиона человек. Это самые массовые похоронные церемонии в истории человечества", - отмечается в сообщении.

Шестидневные ритуальные мероприятия проходили в пяти городах Ирана и Ирака: Тегеране, Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде. Последний - родной город Хаменеи, где его и похоронили минувшей ночью.

Али Хаменеи погиб в результате американо-израильской атаки по Тегерану 28 февраля. Так как удары продолжались весь март, церемонию прощания с ним организовать не удалось, и власти решили перенести траурные мероприятия.