Похороны Али Хаменеи собрали рекордное число участников - ФОТО
Свыше 40 миллионов человек приняли участие в траурных мероприятиях по случаю похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Press TV.
"Официальные оценки подтверждают, что в этих исторических событиях участвовали 41-43 миллиона человек. Это самые массовые похоронные церемонии в истории человечества", - отмечается в сообщении.
Шестидневные ритуальные мероприятия проходили в пяти городах Ирана и Ирака: Тегеране, Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде. Последний - родной город Хаменеи, где его и похоронили минувшей ночью.
Али Хаменеи погиб в результате американо-израильской атаки по Тегерану 28 февраля. Так как удары продолжались весь март, церемонию прощания с ним организовать не удалось, и власти решили перенести траурные мероприятия.
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