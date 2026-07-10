В Шуше пройдет IV Глобальный медиафорум

13-14 июля пройдет IV Шушинский Глобальный медиафорум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство развития медиа, Шушинский Глобальный медиафорум в этом году будет посвящен теме "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия".

Форум соберет около 160 представителей медиа, экспертного сообщества и руководящего состава из 54 стран мира. В числе участников - представители порядка 30 международных информационных агентств, более 60 ведущих медиаструктур, а также около 10 международных организаций и компаний.

"В рамках форума состоятся панельные дискуссии, встречи в формате "один на один" и интерактивные сессии, посвященные актуальным вопросам современной медиасферы. В центре обсуждений будут роль медиа в процессе миростроительства, развитие трансграничного диалога между СМИ и восстановление общественного доверия, международное сотрудничество в противодействии дезинформации, формирование безопасной информационной среды на цифровых платформах, а также вопросы медиаэтики и ответственной журналистики в эпоху искусственного интеллекта", - сказали в Агентстве развития медиа.

Цель мероприятия - содействовать выработке практических шагов по восстановлению ослабленного доверия между обществами, укреплению цифровой солидарности и обеспечению мира, акцентируя внимание на важности ответственного поведения в медиасфере.

В 2022 году Международный медиафорум впервые прошел под девизом "Глобальные тенденции, новые вызовы в медиа". В последующие годы эта инициатива продолжилась в формате Шушинского Глобального медиафорума. Так, I Шушинский Глобальный медиафорум, состоявшийся в 2023 году, был посвящен теме "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", II Шушинский Глобальный медиафорум, состоявшийся в 2024 году, - теме "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией", а III Глобальный медиафорум Шуша в 2025 году - теме "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Объединив в рамках своих форумов около 600 представителей ведущих медиа, экспертного сообщества и официальных структур из 81 страны, Шушинский Глобальный медиафорум укрепил статус одной из ведущих международных площадок для обсуждения актуальных вопросов глобальной медиаповестки.

"На предыдущих сессиях Форума широко обсуждались вопросы цифровой трансформации, влияния искусственного интеллекта на медиасектор и процессы подготовки новостей, возможностей и вызовов, связанных с внедрением этих технологий, инноваций в сфере медиа, а также укрепления международного сотрудничества и солидарности в борьбе с дезинформацией. Стремительные изменения, происходящие в глобальной информационной среде в последние годы, еще больше повысили актуальность этих тем. В этой связи на IV Шушинском Глобальном медиафоруме, в продолжение дискуссий, начатых на предыдущих площадках, указанные направления будут находиться в центре внимания участников и получат подробное рассмотрение в контексте современных вызовов", - отметили в Агентстве.