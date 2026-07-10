Индийский зонтик над Арменией: просто дорогая надежда

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о закупке Арменией индийских систем ПВО.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Индийское военно-аналитическое издание Defence.in решило объяснить армянской аудитории, что после закупки Азербайджаном JF-17 Thunder Block III у Пакистана Ереван будто бы нашел гениальный асимметричный ответ. Не самолеты против самолетов, не современная авиационная школа, не собственная ударная мощь, не перестройка системы управления войсками, а индийская наземная ПВО. Akash, перспективный Akash-NG, радары, командные пункты, возможно, MRSAM, ближний эшелон, красивые схемы и привычный индийский рекламный блеск.

На первый взгляд - почти стратегия. На второй - военно-политическая самотерапия.

Сама идея эшелонированной ПВО разумна. Ее используют все серьезные армии. Но между эшелонированной ПВО и набором закупленных зенитных комплексов такая же дистанция, как между боевой авиацией и пластиковой моделью самолета на выставочном стенде. Эшелонированная ПВО - это не несколько кругов на карте. Это разведка, радары, пассивные станции, защищенная связь, автоматизированное управление, РЭБ, ложные позиции, мобильные группы, ближняя защита, склады ракет, ремонтная база и расчеты, работающие как единый организм.

У Армении пока виден не организм, а попытка пришить к старому телу новые импортные органы: индийские, российские, французские, советские, местами западные. В презентации это называется диверсификацией. В реальном бою - технической мешаниной.

Контракт Пакистана на поставку JF-17 Block III Азербайджану был подтвержден еще в 2024 году, хотя официально тогда не раскрывались ни количество самолетов, ни финансовые детали. Версия о расширении закупки до 40 машин и сумме около 4,6 миллиарда долларов уже стала частью регионального военного дискурса. Но для Армении главное не бухгалтерия сделки, а ее военный смысл: Азербайджан переводит воздушный компонент из постсоветской инерции в сетевую, цифровую, дальнобойную модель применения авиации.

Индийские авторы пытаются продать Еревану мысль, что этот вызов можно компенсировать индийским "зонтиком". Проблема в том, что зонтик, каким бы патриотичным он ни был, плохо работает против ударного кулака, если вместо каркаса у него пресс-релизы.

JF-17 Block III: это не "пакистанский самолет", а новый слой азербайджанской ударной системы

Главная ошибка армянско-индийского нарратива - рассматривать JF-17 Block III как отдельный самолет, который должен подлететь к батарее Akash и честно проверить на себе индийскую ракету. Так воюют только в рекламных роликах, кабинетных фантазиях и статьях, написанных для успокоения Еревана.

JF-17 Block III опасен не потому, что это самый тяжелый, дорогой или престижный истребитель региона. Он опасен потому, что является недорогой, массовой, современной платформой для сетевой войны. AESA-радар, цифровая кабина, нашлемное целеуказание, современная авионика, средства РЭБ, совместимость с дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" и ударными средствами поражения - это не музейная модернизация, а переход к иной философии применения авиации.

JF-17 Block III показывался с ракетами PL-15, и это принципиально. Дальний воздушный бой, внешнее целеуказание, поддержка самолетов ДРЛО, работа в группе, удар до визуального контакта - именно такая модель в мае 2025 года стала одним из самых неприятных уроков для Индии.

Для армянской ПВО опасен не один JF-17. Опасна связка: разведывательные БПЛА, барражирующие боеприпасы, ложные цели, постановщики помех, противорадиолокационные средства, дальнобойные ракеты, артиллерийские и ракетные удары, наземная разведка, спутниковые данные, радиотехническое наблюдение и только затем - авиация.

Современная операция по подавлению ПВО начинается не с героического входа истребителя в зону поражения. Сначала противник выясняет, где стоят радары, как часто они включаются, на каких частотах работают, где находятся пусковые установки, куда ездят транспортно-заряжающие машины, где командные пункты, как проложены линии связи, где настоящие позиции, а где декорации. Потом систему заставляют включиться, перегружают ее каналы, изолируют от управления и бьют по ней дронами, ракетами, помехами и высокоточными средствами. Пилотируемая авиация входит тогда, когда "непробиваемый щит" уже похож на решето.

Именно поэтому армянская надежда на индийские батареи выглядит не как стратегия, а как попытка купить уверенность оптом.

Akash: индийская витрина с радиусом в 25 километров

Akash в индийской подаче выглядит почти как универсальная защита от всего летающего. В реальности это объектовый комплекс малой или ограниченной средней дальности. Bharat Dynamics указывает для Akash способность поражать воздушные угрозы на дальности до 25 километров и высоте до 18 километров. После этой сухой цифры рекламный оркестр можно выключать.

25 километров - это не стратегический купол. Это локальная зона. Для прикрытия одного объекта - да. Для создания психологического дискомфорта у пилота - возможно. Для защиты всей Армении от современной комбинированной воздушной операции - нет.

Индийская пропаганда любит смешивать дальность обнаружения радара с дальностью поражения ракеты. Радар может видеть дальше. Ракета туда не летит. Видеть цель и уничтожить цель - разные действия. Между ними находятся рельеф, помехи, время реакции, канал наведения, маневр цели, ложные отметки, перегрузка системы и физика, которую нельзя отменить патриотическим плакатом.

Батарея Akash - это не магический ящик. Это радар, командный пункт, пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, связь и вспомогательная техника. Все это надо развернуть, защитить, замаскировать, снабжать, ремонтировать, перемещать и прикрывать. Радар должен работать. Работающий радар излучает. Излучающий радар обнаруживается. Обнаруженный радар становится целью.

В войне против технологически подготовленного противника Akash не спрашивают, насколько он красив на выставке. Его спрашивают иначе: сколько целей он одновременно сопровождает; сколько реально обстреливает; сколько ракет в запасе; сколько времени занимает перезарядка; как быстро батарея уходит с позиции; как она держит активные помехи; что происходит при атаке ложными целями; кто прикрывает ее от дронов-камикадзе; что остается от боевой работы после удара по командному пункту.

Ответы обычно тонут в фразе "indigenous success".

Успех на полигоне - это когда цель летит по известному сценарию. Война - когда противник не обязан уважать сценарий DRDO.

Akash-NG: любимая игрушка индийского маркетинга

Akash-NG в индийских публикациях появляется как спасительный аргумент: мол, не надо смотреть на старый Akash, есть новая версия, дальность выше, оборудование компактнее, головка самонаведения лучше, мобильность серьезнее.

Да, индийские материалы говорят о дальности Akash-NG до 70 километров, меньшем наземном следе и более современной архитектуре. DRDO подает NG как заметный шаг вперед по сравнению с базовой системой.

Но испытанная система - не развернутая система. Перспективная ракета - не армянская боевая сеть. Заявленная дальность - не доказанная устойчивость против РЭБ. Полигонный пуск - не отражение массированной атаки. Презентация - не война.

Индийская оборонная пресса любит перепрыгивать через самые неприятные этапы: пользовательские испытания, серийность, экспортная конфигурация, поставка, обучение расчетов, запасы ракет, ремонтная база, интеграция с другими системами, киберустойчивость, проверка в условиях помех, эксплуатация в горной стране с разорванным радиолокационным полем.

Для Армении Akash-NG пока выглядит не как реальная гарантия, а как рекламная приманка. Удобная для индийского ВПК. Приятная для армянских политиков. И крайне сомнительная как ответ на азербайджанскую систему авиации, БПЛА, ракет и РЭБ.

MRSAM: серьезная вывеска, но не армянское спасение

MRSAM - более серьезная история, потому что речь идет о системе, связанной с семейством Barak-8 и израильско-индийской технологической базой. В индийских материалах для Barak-8/MRSAM фигурирует дальность порядка 70 километров. Это уже не Akash с его 25 километрами.

Но даже MRSAM для Армении не становится чудом. Сколько батарей сможет купить Ереван? В какой конфигурации? С какими ограничениями? Какую роль сыграет израильский технологический фактор? Какие режимы будут доступны? Какой будет запас ракет? Сколько лет уйдет на подготовку расчетов? Как система будет интегрирована с российскими и французскими компонентами? Кто даст дальний радиолокационный обзор? Кто защитит сами батареи от дронов, РЭБ и противорадиолокационного оружия?

Май 2025 года: индийская авиация столкнулась не с пропагандой, а с реальностью

Самый неприятный эпизод для индийского оборонного мифа - майское столкновение с Пакистаном 2025 года, которое Индия называет операцией "Синдур". Тут не надо повторять базарную формулу о том, что Пакистан сбил "все индийские самолеты". Это не анализ. Точная картина жестче именно потому, что она не нуждается в преувеличении.

Пакистан заявил об уничтожении пяти, затем шести индийских самолетов. Индия признала наличие потерь, но отвергла пакистанскую цифру. Reuters сообщал, что французское военное руководство говорило о свидетельствах потери трех индийских самолетов, включая Rafale. Даже подтверждение потери одного Rafale стало ударом по престижу индийских ВВС, потому что Rafale был символом дорогой модернизации и политически значимой закупки.

Reuters также сообщал со ссылкой на американских чиновников, что китайский J-10, стоящий на вооружении Пакистана, сбил как минимум два индийских военных самолета. Это был удар по индийской уверенности в том, что дорогая западная платформа сама по себе решает исход воздушного боя.

Смысл майского урока прост: современную воздушную войну выигрывает не самый пафосный самолет, а лучше собранная система. Пакистан, судя по открытым данным, работал через связку J-10C, дальнобойных ракет PL-15, самолетов ДРЛО, обмена тактической информацией и грамотного выбора дистанции боя. Индия столкнулась с проблемой смешанного парка, разнородных стандартов, политических ограничений, разной авионики, разных каналов обмена данными и недооценки китайско-пакистанского дальнобойного контура.

И вот после этого индийская пресса объясняет Армении, что индийские технологии ПВО станут ответом на азербайджанскую авиацию. Выглядит смело. Почти так же смело, как строить пирамиду из солдат на мотоциклах и выдавать ее за доказательство боеготовности.

Индийская ПВО в "Синдур": красивые заявления и неудобные вопросы

Индийские официальные источники после майского кризиса утверждали, что их ПВО успешно работала против пакистанских дронов, UCAV и других средств нападения. Упоминались Akash, С-400, Pechora, OSA-AK, зенитная артиллерия и автоматизированная система Akashteer. Индийское правительственное бюро информации писало, что Akashteer помог нейтрализовать входящие угрозы.

Но профессиональный вопрос не в том, были ли сбиты какие-то цели. Конечно, были. Вопрос - какие именно.

Сколько это были дешевые ложные цели? Сколько - медленные беспилотники? Сколько - реальные ударные аппараты? Какие цели достигли районов атаки? Каков был расход ракет? Какая часть результата относится к Akash, а какая к С-400, Pechora, OSA-AK, артиллерии, РЭБ и общей системе управления? Подвергался ли Akash полноценному подавлению противорадиолокационными ракетами и мощными помехами? Или речь шла в основном о борьбе с беспилотниками и отдельными средствами атаки?

Индийская пропаганда любит превращать фразу "мы сбили дроны" в "наша система выдержит современную воздушную войну". Между этими утверждениями пропасть.

Сбить беспилотник - это одно. Выдержать комбинированную операцию, где одновременно летят ложные цели, барражирующие боеприпасы, ракеты, работают помехи, уничтожаются узлы связи, а радары вынуждают включаться и раскрывать себя, - совсем другое.

Именно это ждет любую ограниченную армянскую ПВО, если она попытается изображать стратегический щит.

Армянские горы: не крепость, а радиолокационная ловушка

Армения часто утешает себя рельефом. Горы, мол, помогают обороне. Частично да. Они могут скрывать позиции, усложнять низковысотные маршруты, создавать районы засад и сокращать время реакции пилота.

Но горы также создают радиолокационные тени. Разрывают поле обзора. Ограничивают работу наземных РЛС. Усложняют связь. Делают маршруты снабжения предсказуемыми. Сужают выбор площадок для крупных радаров. Заставляют тяжелую технику двигаться по ограниченным дорогам. Позволяют беспилотникам и крылатым ракетам использовать складки местности.

Для такой географии нужны десятки сенсоров, пассивные станции, ретрансляторы, мобильные посты, защищенные командные пункты, инженерно оборудованные позиции, ложные батареи и постоянная передислокация. Несколько индийских батарей этого не дадут.

Akash в горах сталкивается с той же физикой, что и любая другая система. Ракета не отменяет радиогоризонт. Радар не видит сквозь хребет. Командный пункт не становится неуязвимым от того, что его назвали частью эшелонированной обороны.

Индийское, российское, французское: армянская ПВО как техническая солянка

Армения пытается одновременно держаться за советское и российское наследие, закупать индийские комплексы, принимать французские радары и средства ПВО, строить собственные решения и подключать западные каналы связи. В политической презентации это звучит как многовекторность. В бою это может выглядеть как набор несовместимых блоков.

Разные протоколы обмена данными. Разные системы опознавания. Разные стандарты связи. Разные форматы целеуказания. Разные требования к обслуживанию. Разные учебные школы. Разные поставщики. Разные ограничения на программное обеспечение. Разные правила доступа к технической документации.

Чтобы все это стало единой ПВО, нужны годы системной работы, деньги, программисты, испытания, киберзащита, учения, единый центр управления и железная дисциплина. Без этого возникают задержки в передаче координат, дублирование целей, риск дружественного огня, потеря времени, нестыковка данных и зависимость от иностранной технической поддержки.

Французский радар, индийская ракета, российская привычка управления и советская инфраструктура не превращаются в XXI век одним пресс-релизом.

Карабах уже показал, что происходит с разрозненной ПВО

Армянская ПВО уже проходила проверку в войне 2020 года и последующих столкновениях. Азербайджан продемонстрировал, как работают беспилотники, барражирующие боеприпасы, разведка, артиллерия и высокоточные удары в едином контуре. Армянские расчеты теряли технику не только потому, что часть систем была устаревшей. Они теряли ее потому, что система была предсказуемой, плохо защищенной, недостаточно мобильной и слабо интегрированной.

Позиции раскрывались. Радары работали слишком долго. Маскировка была слабой. Ближняя защита батарей не выдерживала угрозы БПЛА. Воздушного компонента, способного давить носители угроз, фактически не было. Ответные удары по источникам поражения были ограничены.

Теперь Ереван хочет поменять часть железа на индийское и называет это новой стратегией. Но если старая организация остается прежней, новый комплекс просто погибает дороже.

Современная ракета, встроенная в старую модель мышления, не спасает армию. Она лишь увеличивает стоимость будущих потерь.

Экономика иллюзии: ПВО не дешевле, если ее строить по-настоящему

Еще один удобный миф: ПВО дешевле авиации. Да, одна батарея дешевле авиационного полка. Но полноценная эшелонированная ПВО - это не одна батарея.

Армении потребовались бы десятки радаров, несколько типов ЗРК, сотни и тысячи ракет, ближнее прикрытие, пассивные станции, защищенная связь, мобильные командные пункты, ложные позиции, ремонтные центры, запас агрегатов, постоянные учебные стрельбы, обновление программного обеспечения, средства РЭБ, противодронные комплексы, разведывательные БПЛА и система предупреждения о ракетном нападении.

Это миллиарды долларов. И главное - это все равно оборонительный инструмент. Он не переносит угрозу на территорию противника. Не уничтожает аэродромы. Не давит склады. Не ломает логистику. Не навязывает противнику темп. Не дает стратегическую инициативу.

ПВО без сильной авиации часто превращается в дорогую крепость, которую противник изучает, изматывает, ослепляет и вскрывает слой за слоем.

Парад на мотоциклах и война в воздухе

Индийская армия умеет делать впечатляющую картинку. Многоярусные фигуры на мотоциклах, флаги, акробатика, синхронные движения, сцены как из массового эпизода индийского кино. Для зрителя - ярко. Для телевидения - удобно. Для внутренней пропаганды - идеально.

Но ни одна мотоциклетная пирамида не отвечает на вопрос о помехоустойчивости радара. Ни один флаг на параде не увеличивает дальность ракеты. Ни один акробатический номер не заменяет защищенную сеть управления. Ни одна красивая колонна не доказывает, что система выдержит первый удар технологически подготовленного противника.

Проблема Индии не в том, что у нее нет армии. Проблема в том, что ее оборонная пропаганда слишком часто подменяет анализ спектаклем. После мая 2025 года этот спектакль дал трещину. И теперь тот же оборонный маркетинг пытается продать Армении иллюзию, что индийский "зонтик" способен уравновесить азербайджанскую авиационно-беспилотную систему.

Главные вопросы, от которых уходят индийские и армянские авторы, предельно просты.

Сколько батарей Akash реально получила Армения? Какая именно модификация поставлена? Какова дальность экспортной версии? Сколько целей комплекс способен одновременно сопровождать и поражать? Как он работает под активными помехами? Проверялся ли он против современных противорадиолокационных средств? Каков запас ракет у Армении? Сколько залпов батарея выдержит до перезарядки? Кто прикрывает ее от дронов-камикадзе? Кто обеспечивает дальний радиолокационный обзор? Как индийские комплексы будут связаны с российскими и французскими системами? Получит ли Армения Akash-NG или это останется красивой строкой в индийском рекламном буклете? Сколько объектов можно прикрыть одновременно? Что произойдет при ударе десятков ложных целей, беспилотников, барражирующих боеприпасов и высокоточных средств?

Пока ответов нет, разговоры о "многоуровневом щите" остаются не военной стратегией, а политической успокоительной таблеткой.

Вывод: индийский каталог - не небо, а армянская надежда - не стратегия

Армения может закупать индийские комплексы, показывать их на парадах, рисовать круги дальности на картах и убеждать себя, что нашла асимметричный ответ Азербайджану. Но реальность жестче.

Akash - это локальный объектовый комплекс, а не стратегический купол. Akash-NG пока выглядит больше аргументом индийского маркетинга, чем доказанной армянской боевой возможностью. MRSAM теоретически опаснее, но без сети, количества, прикрытия, запасов ракет и единого управления он тоже рискует остаться дорогим островом обороны.

Азербайджан формирует систему наступательных возможностей: авиация, БПЛА, ракеты, разведка, РЭБ, высокоточное оружие и сетевое управление. Армения в ответ рискует купить набор оборонительных островов, между которыми останутся радиолокационные тени, организационные провалы и уязвимые каналы связи.

Индийский зенитный комплекс может быть оружием. Но индийский рекламный каталог - не эшелонированная ПВО. Парадная театральность - не боевая эффективность. Попытка заменить авиационное отставание импортным "зонтиком" с технологическими дырами не меняет главного: в новой воздушной реальности Южного Кавказа Армения снова пытается лечить стратегическую болезнь косметической закупкой.