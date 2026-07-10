В Баку состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Содействие повышению бдительности в отношении вредоносного внешнего влияния и фейковых новостей"

Общественное объединение по исследованиям и анализу Baku Network при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций провело очередное мероприятие в рамках проекта "Содействие повышению бдительности в отношении вредоносного внешнего влияния и фейковых новостей".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие студенты различных высших учебных заведений страны, общественные активисты, блогеры, представители СМИ и известные представители интеллигенции.

Открывая мероприятие вступительным словом, заместитель директора Агентства международной информации Trend, эксперт-тренер проекта Сахиль Керимли отметил, что целью проекта является повышение уровня осведомленности среди молодежи, представителей общественности и экспертов в сфере противодействия вредным внешним воздействиям и фейковым новостям.

По его словам, в последнее время фиксируются внешние попытки оказать влияние на национально-нравственные ценности, институт семьи и основы государственности Азербайджана, в связи с чем общество должно проявлять повышенную бдительность.

Председатель Baku Network, руководитель проекта Эльчин Агаджанов заявил, что борьба с гибридными угрозами уже требует не лозунгов, а профессиональной и системной деятельности.

Он отметил, что Baku Network сотрудничает с 28 ведущими исследовательскими и аналитическими институтами мира и ежедневно готовит аналитические материалы на восьми языках, способствуя укреплению позиций Азербайджана в информационном пространстве.

Э.Агаджанов подчеркнул, что в современных условиях понятие "фейковая новость" постепенно заменяется понятием "гибридная новость". По его словам, манипуляция осуществляется уже не только путем распространения ложной информации, но и посредством вырывания фактов из контекста либо их неполного представления.

Он добавил, что в отношении Азербайджана на различных международных платформах также используются подобные информационные манипуляции, и на них необходимо давать оперативные и основанные на фактах ответы.

Руководитель проекта отметил, что в борьбе с гибридными угрозами важно укреплять координацию между государственными структурами, неправительственными организациями, СМИ и экспертным сообществом.

По его мнению, одним из основных приоритетов должно стать создание единого аналитического и коммуникационного механизма, оперативное реагирование на дезинформацию, распространяемую в социальных сетях, а также более активное привлечение молодых специалистов к этому процессу.

В рамках мероприятия по теме также выступили председатель Международного фонда "Евразия Пресс" (МФЕП) Умуд Мирзоев, политические эксперты и аналитики Али Мустафаев, Фикрет Садыгов, Мушфиг Алескерли, Рашад Байрамов и другие.

Мероприятие продолжилось дискуссией с участием студентов.