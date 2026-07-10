Астронавтам НАСА запретили говорить о НЛО

Астронавтам НАСА, которые побывали на Луне, запретили распространяться о замеченных там космических кораблях внеземного происхождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Интернет-пользователи обратили внимание на интервью Донны Хейр, которой не стало в 2021 году. Женщина с 1967-го по 1981-й год работала в ныне закрытом аэрокосмическом подразделении корпорации Ford - Philco Ford Aerospace, которое сотрудничало с НАСА. Во время беседы с авторами проекта "Раскрытие информации" американка заявила, что лично знала медика из агентства, который работал с астронавтами, вернувшимися с Луны.

Этот врач, по словам Хейр, утверждал, что многие из астронавтов рассказывали о кораблях, которые их сопровождали во время полета.

"Насколько мне известно, когда они прилунились, там было три других корабля", - рассказала она.

Хейр добавила, что астронавтам запретили как устно, так и письменно распространяться о замеченных объектах на поверхности Луны - они подписали соглашение о неразглашении.

Daily Mail в свою очередь отмечает, что некоторым астронавтам впоследствии все же удалось рассказать о неопознанных летающих объектах (НЛО), которые они видели в космосе.