https://news.day.az/world/1847087.html Живописные виды канадского Банфа - ВИДЕО В сети распространилось захватывающее видео, запечатлевшее живописный город Банф в Канаде. Банф расположен в самом сердце одноименного национального парка в Канадских Скалистых горах. Это старейший национальный парк Канады, основанный в 1885 году, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Живописные виды канадского Банфа - ВИДЕО
В сети распространилось захватывающее видео, запечатлевшее живописный город Банф в Канаде.
Банф расположен в самом сердце одноименного национального парка в Канадских Скалистых горах. Это старейший национальный парк Канады, основанный в 1885 году, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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