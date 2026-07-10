https://news.day.az/world/1847087.html

Живописные виды канадского Банфа - ВИДЕО

В сети распространилось захватывающее видео, запечатлевшее живописный город Банф в Канаде. Банф расположен в самом сердце одноименного национального парка в Канадских Скалистых горах. Это старейший национальный парк Канады, основанный в 1885 году, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.