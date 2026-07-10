Милли Меджлис одобрил цифровизацию ОМС

Процессы, связанные с применением обязательного медицинского страхования (ОМС), будут осуществляться в электронном виде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О медицинском страховании", обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Законопроектом предусматривается внесение следующих изменений:

добавление в закон "О медицинском страховании" понятия "фонд обязательного медицинского страхования";

определение правовых основ для осуществления процессов, связанных с применением ОМС, в электронном виде через информационную систему органа, определяемого соответствующим органом исполнительной власти;

отпуск застрахованным лицам лекарственных средств, используемых в амбулаторных условиях, аптечными организациями на основании электронного рецепта, переданного в эту информационную систему;

формирование свидетельства об обязательном медицинском страховании в электронной форме в указанной информационной системе.

Под фондом обязательного медицинского страхования будет пониматься находящийся в государственной собственности целевой государственный финансовый фонд, управление которым осуществляется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, и имеющий самостоятельный бюджет вне государственного бюджета.

Принятие проекта обеспечит усовершенствование правовых основ электронных услуг в сфере ОМС, законодательное регулирование выдачи лекарственных средств для амбулаторного лечения на основании электронных рецептов и создание свидетельства об ОМС в электронной форме. Кроме того, правовое регулирование оценки реабилитационных возможностей лиц с инвалидностью будет приведено в соответствие с перераспределением полномочий в сфере оказания реабилитационных услуг.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.