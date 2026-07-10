Продление пребывания иностранцев в Азербайджане станет электронным
Административные процедуры, связанные с продлением срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, будут переведены в электронный формат.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс, а также в законы "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" и "О государственной пошлине", обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Было отмечено, что решение о продлении срока временного пребывания после уплаты государственной пошлины будет размещаться в электронном кабинете заявителя в Информационной системе электронного правительства и направляться на его адрес электронной почты. Наряду с этим, будут обеспечены подтверждение содержания решения, его оформление электронной подписью и уточнение правовых основ электронных услуг.
Предлагаемым изменением в Миграционный кодекс устанавливается основание для отказа в продлении срока временного пребывания. Так, непредставление одного или нескольких документов, предусмотренных статьей 41.1 Миграционного кодекса, также утверждается в качестве основания для отказа.
Согласно изменению, предусмотренному в законе "О государственной пошлине", пошлина за повторную выдачу решения о продлении срока временного пребывания взиматься не будет.
Решения о продлении срока временного пребывания, выданные до дня вступления закона в силу, сохранят свою юридическую силу до истечения указанного в них срока.
В случае утери, уничтожения, приведения в негодность этих документов или изменения данных в документах, удостоверяющих личность иностранца или лица без гражданства, документы будут составляться в электронном виде, передаваться в Информационную систему электронного правительства для размещения в электронном кабинете заявителя, и одновременно отправляться на адрес его электронной почты.
В этих случаях уплата госпошлины за переоформление решения требоваться не будет.
Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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