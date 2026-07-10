В Азербайджане утвержден новый порядок наложения ареста на имущество

Утвержден новый порядок наложения ареста на имущество.

Это стало возможным после утверждения Президентом Ильхамом Алиевым изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс исполнения наказаний и Закон Азербайджанской Республики "Об исполнении".

Как передает Day.Az, текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменениям, решение органа, осуществляющего уголовное производство, о наложении ареста на имущество в рамках уголовного процесса может быть обжаловано в порядке судебного контроля.

Согласно изменениям, лица, не являющиеся обвиняемыми, но чьи законные интересы затрагиваются решением органа, осуществляющего уголовный процесс, о наложении ареста на имущество, включаются в категорию других лиц, участвующих в уголовном процессе. Документ регулирует их привлечение к уголовному процессу в качестве лиц, чьи законные интересы затронуты, а также их права и порядок подачи апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб на правах участников уголовного процесса.

Физические лица, не являющиеся обвиняемыми, но чьи законные интересы затрагиваются решением органа, осуществляющего уголовный процесс, о наложении ареста на имущество, информируются органом, осуществляющим уголовный процесс, посредством направления уведомления по последнему известному месту жительства, а юридические лица - по адресу их местонахождения. Орган, осуществляющий уголовный процесс, на основании обращения вышеуказанного лица не позднее 3 (трех) дней принимает решение о его привлечении к уголовному процессу в качестве лица, чьи законные интересы затрагиваются решением о наложении ареста на имущество.

Еще одно изменение предусматривает, что решение органа, осуществляющего уголовный процесс, о наложении ареста на имущество в рамках уголовного судопроизводства должно оспариваться не в рамках гражданского судопроизводства, а в порядке судебного контроля.

Так, в отличие от гражданского судопроизводства, рассмотрение материалов и разрешение дела в порядке судебного контроля происходит более гибко и оперативно. Кроме того, это позволяет избежать возникновения в дальнейшем споров относительно степени преюдициального значения судебного решения.