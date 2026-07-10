https://news.day.az/world/1847105.html Лесной пожар на юге Испании: есть погибшие - ВИДЕО В сети распространилось видео с места лесного пожара в городе Лос-Гальярдос на юге Испании, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек, еще шестеро получили ранения. Как передает Day.Az, кадры были опубликованы в социальных сетях.
Лесной пожар на юге Испании: есть погибшие - ВИДЕО
В сети распространилось видео с места лесного пожара в городе Лос-Гальярдос на юге Испании, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек, еще шестеро получили ранения.
Как передает Day.Az, кадры были опубликованы в социальных сетях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре