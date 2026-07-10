Лесной пожар на юге Испании:

В сети распространилось видео с места лесного пожара в городе Лос-Гальярдос на юге Испании, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек, еще шестеро получили ранения.

Как передает Day.Az, кадры были опубликованы в социальных сетях.