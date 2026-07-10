В Азербайджане вырос объем инвестиций в экономику

Объем инвестиций в экономику Азербайджана за январь-июнь 2026 года составил 9,295 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-июнь 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом инвестиции в ненефтегазовый сектор за отчетный период сократились на 5,5% и составили 6,132 миллиарда манатов.

Также, согласно данным Государственного комитета по статистике, за январь-июнь 2026 года в Азербайджане был произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 65,207 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель увеличился на 0,8%.

"За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,7% и составила 19,610 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 1,5% и составила 45,596 миллиарда манатов", - говорится в данных ведомства.

Согласно отчету комитета, по состоянию на 1 июля текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 4,617 миллиарда долларов США.

Как отмечается в данных ведомства, это на 7,9% меньше по сравнению с 1 июля прошлого года.

При этом отмечается, что стратегические валютные резервы страны к 1 июля 2026 года достигли 85,769 миллиардов долларов США, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.