Испания и Бельгия сыграют за выход в полуфинал ЧМ-2026

Сегодня на чемпионате мира-2026 по футболу состоится очередной матч 1/4 финала.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Испании сыграет с командой Бельгии.

Испанцы вышли в четвертьфинал после победы над Португалией со счетом 1:0. Команда сумела пройти одного из принципиальных соперников и продолжает борьбу за титул.

Бельгия на предыдущей стадии уверенно обыграла сборную США - 4:1. Этот результат стал одним из самых ярких в 1/8 финала и подтвердил атакующий потенциал команды.

Для Испании матч станет проверкой на стабильность в игре против соперника, который способен быстро наказывать за ошибки. Бельгия, в свою очередь, постарается использовать скорость, давление и качество в завершающей стадии атак.

Чемпионат мира-2026

1/4 финала

10 июля

23:00 Испания - Бельгия

Победитель пары Испания - Бельгия в полуфинале сыграет с победителем матча Франция - Марокко.

Напомним, финал ЧМ-2026 состоится 19 июля.