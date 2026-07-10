В Баку ожидается до 36 градусов жары

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью достигнет 75-80%, днем - 50-60%.

В большинстве районов страны осадков не ожидается. Однако со второй половины дня в отдельных горных районах местами возможны кратковременные дожди. В некоторых местах осадки могут быть интенсивными, прогнозируются грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла. В горных районах ночью ожидается 11-16° тепла, днем - 20-25° тепла, местами воздух прогреется до 28-30°.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az