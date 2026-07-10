В Баку организован официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипслужбы

По случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана 9 июля во дворце "Гюлистан" прошли официальный прием и концертная программа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В официальном приеме приняли участие высокопоставленные представители Министерства иностранных дел и ряда государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, а также руководители и представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий и международных организаций.

Выступившие на мероприятии министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, посол Марокко в нашей стране Мохаммед Адиль Эмбарш передали свои поздравления сотрудникам органов дипломатической службы по случаю профессионального праздника и пожелали им успехов в деятельности.

Была подчеркнута роль сотрудников органов дипломатической службы в реализации прагматичного внешнеполитического курса нашей страны, продвижении и защите наших национальных интересов на международном уровне.

В выступлениях говорилось о главных внешнеполитических успехах, приоритетах, а также отмечались заслуги сотрудников дипломатической службы в росте международного авторитета нашей страны.

Было подчеркнуто, что на органы дипломатической службы возложены важные задачи по реализации успешного внешнеполитического курса, проводимого под руководством Президента Ильхама Алиева.

Официальный прием продолжился концертной программой.