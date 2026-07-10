Милли Меджлис утвердил договор о правовой помощи с Украиной

Милли Меджлис ратифицировал "Договор между Азербайджанской Республикой и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что Договор между Азербайджаном и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам был подписан 25 апреля 2026 года в Габале.

Целью договора является оказание правовой помощи по гражданским и торговым делам между двумя государствами, расширение сотрудничества между судами и другими компетентными органами, обеспечение защиты прав физических и юридических лиц, а также определение правовых основ взаимного признания и исполнения судебных решений.

Согласно договору, граждане сторон и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством, пользуются равной правовой защитой на территории другой стороны, имеют право обращаться в суды и другие компетентные органы на тех же условиях. В документе определены правила вручения судебных документов, сбора доказательств, получения свидетельских показаний, обмена правовой информацией и оказания правовой помощи.

Договором в качестве центральных органов определяются министерства юстиции Азербайджанской Республики и Украины. В то же время подробно регулируются взаимное признание и исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам, порядок обращения в связи с этим, а также основания для отказа в признании и исполнении. Кроме того, устанавливаются механизмы предоставления свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и других официальных документов, а также обмена правовой информацией.

Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу на тридцатый день после обмена ратификационными грамотами.

Ратификация договора послужит расширению правового сотрудничества по гражданским и торговым делам между Азербайджанской Республикой и Украиной, оперативному и эффективному осуществлению правовой помощи, совершенствованию механизмов взаимного признания и исполнения судебных решений, а также более надежной защите прав граждан и юридических лиц.

Законопроект об утверждении "Договора между Азербайджанской Республикой и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам" после обсуждений был вынесен на голосование и принят в одном чтении.