Шавкат Мирзиёев вручил Аллахшукюру Пашазаде орден "Эл-юрт хурмати"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден "Эл-юрт хурмати" ("Уважение народа и Родины").

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа (УМК).

Было отмечено, что награда была вручена 10 июля в Ташкенте в ходе приема Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым председателя УМК Аллахшукюра Пашазаде.

Было подчеркнуто, что в подписанном в связи с этим Президентом Шавкатом Мирзиёевым указе отмечены заслуги Аллахшукюра Пашазаде в деле внесения вклада в развитие духовной и просветительской деятельности, укрепления межрелигиозного и межцивилизационного диалога, распространения идей мира, гуманизма и просвещения, укрепления дружбы и братства между народами Узбекистана и Азербайджана, подготовки квалифицированных специалистов в религиозной сфере, воспитания молодежи в духе уважения к общечеловеческим ценностям.

В информации подчеркивается, что выразивший на приеме удовлетворение укреплением существующих политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами Президент Узбекистана подчеркнул большую работу, проводимую Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в этом направлении. Глава государства также рассказал о союзнических отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость развития и духовных связей, довел до внимания, что сегодня Узбекистан переживает период ренессанса, исламское наследие оберегается, в частности, начал функционировать Центр исламской цивилизации, восстановлен Мемориальный комплекс Имама Аль-Бухари в Самарканде. Он выразил благодарность шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде за книгу "Высшая вершина братства и союзничества", презентация которой состоялась на днях в Узбекистане. Аллахшукюр Пашазаде, в свою очередь, выразил глубокую признательность Президенту Узбекистана, отметив, что Узбекистан сегодня находится на пути высокого развития и созидания.

Затем Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден "Эл-юрт хурмати" ("Уважение народа и Родины").