Названа дата очередного заседания Милли Меджлиса

Очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана состоится 13 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом по итогам сегодняшнего заседания парламента сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.