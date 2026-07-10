В ДР Конго растет число жертв Эболы

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 625. За последние сутки зарегистрировано еще 25 летальных исходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство связи и по делам СМИ ДРК, общее число подтвержденных случаев заболевания выросло до 1 792, увеличившись за сутки на 33.

По данным ведомства, показатель смертности составляет 34,9%. В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением находятся 764 пациента.

Кроме того, уровень отслеживания лиц, контактировавших с инфицированными за последние три недели, оценивается в 78,6%.

Напомним, нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Ее эпицентром остается конголезская провинция Итури.