В ДР Конго растет число жертв Эболы
Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 625. За последние сутки зарегистрировано еще 25 летальных исходов.
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство связи и по делам СМИ ДРК, общее число подтвержденных случаев заболевания выросло до 1 792, увеличившись за сутки на 33.
По данным ведомства, показатель смертности составляет 34,9%. В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением находятся 764 пациента.
Кроме того, уровень отслеживания лиц, контактировавших с инфицированными за последние три недели, оценивается в 78,6%.
Напомним, нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Ее эпицентром остается конголезская провинция Итури.
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