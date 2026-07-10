Автор: Фуад Намазов, Trend

8 июля в Ашхабаде состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном. По итогам встречи стороны подписали соответствующий протокол, обсудили расширение взаимодействия в сферах торговли, энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, экологии и финансов, а также договорились ускорить создание Азербайджано-туркменского делового совета. В рамках визита министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров также был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который подчеркнул поступательное развитие двустороннего партнерства и подтвердил готовность Ашхабада к дальнейшему расширению экономического сотрудничества.

Встреча в Ашхабаде стала прямым продолжением договоренностей, достигнутых во время государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан 22-23 июня. Тогда президенты Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление, а правительства двух стран заключили пакет соглашений в сферах энергетики, промышленности, транспорта, морского судоходства, инвестиций и таможенного сотрудничества. Отдельным символом нового этапа взаимодействия стала передача Туркменистану нефтяного танкера "Достлуг", что подчеркнуло стремление сторон расширять сотрудничество не только на политическом уровне, но и в практической плоскости развития каспийской логистики и энергетики.

При этом уже по итогам переговоров в Баку лидеры двух стран особо подчеркнули необходимость активизировать работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, рассматривая ее как основной механизм реализации достигнутых договоренностей. Именно поэтому нынешнее заседание в Ашхабаде может выступить в качестве первого практического шага по переводу июньских политических решений в формат межведомственной работы и конкретных совместных проектов.

На этом фоне экономическое сотрудничество Азербайджана и Туркменистана в последние годы демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам 2024 года объем взаимной торговли приблизился к 303 млн долларов, при этом экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан превысил 80 млн долларов. Динамика сохранилась и в 2025 году: за первое полугодие товарооборот составил 140,2 млн долларов, из которых 30,3 млн долларов пришлось на экспорт из Азербайджана, а 109,8 млн долларов - на импорт из Туркменистана. По итогам января-июля показатель достиг около 154 млн долларов.

При этом двусторонняя повестка уже давно выходит за рамки торговли. Азербайджан и Туркменистан последовательно расширяют сотрудничество в сферах транспорта, транзита, энергетики, промышленной кооперации и судоходства на Каспии. Важную роль продолжает играть взаимодействие в энергетике, включая разработку месторождения "Достлуг". Одновременно усиливается сотрудничество в области морской логистики, которое получило дополнительный импульс после государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Баку.

Таким образом, двусторонние экономические отношения постепенно приобретают более комплексный характер, охватывая не только торговлю, но и совместные инфраструктурные, энергетические и логистические проекты. Именно эта тенденция во многом объясняет повышенное внимание сторон к развитию механизмов долгосрочного экономического взаимодействия.

Нынешнее заседание стало первым практическим этапом после июньских договоренностей на высшем уровне. Если государственный визит определил стратегические направления сотрудничества, то теперь стороны приступают к формированию механизмов их реализации. Подписанный протокол, решение о развитии Азербайджано-туркменского делового совета и вовлечение профильных ведомств закладывают институциональную основу для сопровождения совместных проектов, превращая достигнутые политические договоренности в постоянно действующий формат экономического взаимодействия.

Активизация двустороннего экономического взаимодействия совпала с этапом, который Trend ранее охарактеризовал как начало нового инвестиционного цикла Туркменистана. В последние месяцы страна запустила четвертый этап освоения газового месторождения Галкыныш, заключила новое соглашение о разделе продукции с PETRONAS по каспийским блокам, расширяет нефтехимические мощности, развивает транспортную инфраструктуру и последовательно формирует новые экспортные маршруты. Одновременно реализуется Государственная программа социально-экономического развития и инвестиций на 2026-2028 годы, предусматривающая масштабную модернизацию промышленности, логистики и производственного сектора.

В этих условиях растет спрос не только на финансирование новых проектов, но и на партнеров, способных участвовать в их реализации. Именно этим во многом объясняется переход отношений с Азербайджаном от обсуждения отдельных инициатив к выстраиванию устойчивых механизмов экономического сотрудничества. Для азербайджанского бизнеса это означает возможность включиться в проекты на этапе, когда инвестиционная активность в Туркменистане только набирает обороты, а для Ашхабада - привлечь дополнительные компетенции, технологии и логистические возможности для реализации собственных программ развития.

Именно поэтому нынешняя активизация сотрудничества выглядит частью более широкого процесса. По мере роста инвестиционной активности в Туркменистане отношения двух стран постепенно переходят от торговли и отдельных совместных инициатив к более комплексному экономическому партнерству, основанному на долгосрочной кооперации бизнеса, инвестициях и совместном развитии региональной логистики.