Утверждено соглашение о поставках природного газа из Азербайджана в Грузию

Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию", подписанное 18 мая 2026 года в городе Баку.

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

Как передает Day.Az, текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Министерство экономики Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление Правительству Грузии о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.