Xiaomi показала свой первый гибридный внедорожник

Компания Xiaomi официально раскрыла внешний вид своего первого полноразмерного гибридного внедорожника, который выйдет под новым брендом Sky Nomad. Изначально модель фигурировала в утечках как Xiaomi YU9, однако производитель решил выделить автомобиль в отдельную линейку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает 3DNews.

Sky Nomad N90 представляет собой трехрядный SUV длиной около 5,3 м с колесной базой 3,1 м. В отличие от предыдущих автомобилей Xiaomi, которые были полностью электрическими, новинка получит гибридную силовую установку. Она объединит 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель и два электромотора - по одному на каждой оси. Такое решение должно обеспечить большой запас хода, высокую динамику и снизить стоимость автомобиля по сравнению с полностью электрическими аналогами.

По предварительным данным, аккумулятор емкостью более 70 кВт*ч позволит проезжать от 400 до 500 км исключительно на электротяге по циклу CLTC. Совокупный запас хода в гибридном режиме заявлен на уровне до 1500 км. Электродвигатели Xiaomi разработала самостоятельно, тогда как поставщиками аккумуляторов выступят CALB и Sunwoda.

Производитель позиционирует Sky Nomad N90 как автомобиль с широкими возможностями трансформации салона. Покупателям предложат версии с пятью или семью посадочными местами, а сиденья можно будет складывать почти в ровный пол. Кроме того, предусмотрены поворотные передние кресла, подвижная центральная консоль, а также возможность подключения электроприборов. На крыше автомобиля установлен лидар, который станет частью комплекса систем помощи водителю и функций полуавтономного управления.

Стоимость и сроки начала продаж Sky Nomad N90 пока не раскрываются.