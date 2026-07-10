Фиолетовое море цветов: путешествие на лавандовые поля Габалы

Day.Az представляет рубрику АЗЕРТАДЖ "Если бы я был туристом": лавандовые поля Габалы.

Габала, являющаяся одной из туристических жемчужин Азербайджана, - это очаровательный регион, где древняя история сливается с завораживающей природой. Этот край в любое время года - от весеннего пробуждения до белого зимнего покрывала - всегда демонстрирует свою красоту в иных красках. Именно поэтому ежегодно тысячи местных и иностранных туристов обязательно направляются сюда, чтобы отдохнуть на лоне природы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одной из наиболее удачных локаций, дополняющих этот чудесный пейзаж Габалы, является центр агротуризма Essenso Garden, расположенный в селе Чухур-Габала. На этом пространстве, созданном на территории площадью 30 гектаров и функционирующем с 2018 года, сельское хозяйство успешно синтезировано с туризмом. В центре выращиваются лаванда и другие ароматические растения, а также производятся натуральное лавандовое масло и различные виды экопродукции.

В туристический сезон, длящийся с середины мая до конца октября, широкие лавандовые поля напоминают фиолетовое море цветов. Другие же растения на территории добавляют новые и отличные оттенки в эту завораживающую природную картину.

Декоративные и тематические фотозоны, к которым чаще всего устремляются посетители, популяризируют красоту Габалы среди широкой аудитории посредством социальных сетей.

Когда солнце опускается к горизонту, гармония, создаваемая золотистыми лучами с фиолетовыми полями, делает эту местность похожей на произведение, вышедшее из-под кисти художника. Наблюдающие за закатом туристы подчеркивают, что эти сказочные мгновения надолго останутся не только на фотографиях, но и в памяти.

Эта спокойная и бесконечная красота, наполненная ароматом лаванды является незабываемым туристическим адресом, дарующим душевный отдых каждому гостю.