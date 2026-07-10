https://news.day.az/society/1847128.html

В Кяльбаджаре взорвалась мина

В Кяльбаджаре произошел минный инцидент. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, взрыв мины зафиксирован на граничащей с Лачинским районом территории. Среди людей пострадавших нет. От взрыва пострадал мелкий рогатый скот. Отмечается, что на данной территории подобные случаи фиксировались и ранее.