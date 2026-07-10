Азербайджан и Грузия углубят сотрудничество в сфере культуры

Обсуждены новые направления сотрудничества в сфере культуры Азербайджана и Грузии.

Обсуждения состоялись в Баку в ходе третьего заседания Совместной рабочей группы между министерствами культуры Азербайджана и Грузии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Азербайджана.

В заседании приняла участие грузинская делегация во главе с первым заместителем министра культуры Грузии Георгием Мирцхулавой. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра культуры Фарид Джафаров.

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние культурно-гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, а также перспективы его дальнейшего развития. Было отмечено, что отношения стратегического партнерства между двумя странами создают прочную основу для последовательного расширения взаимодействия в сфере культуры.

Выступая на заседании, Фарид Джафаров подчеркнул, что Азербайджан и Грузия объединяют общая история, богатое культурное наследие и традиции добрососедства. По его словам, в последние годы сотрудничество в сфере культуры приобрело новое содержание и превратилось в системное партнерство, охватывающее библиотечное дело, музейную деятельность, театральное искусство, сохранение культурного наследия, изобразительное искусство, креативные индустрии, кинематограф и цифровую трансформацию.

Г.Мирцхулава поблагодарил азербайджанскую сторону за теплый прием и отметил заинтересованность Грузии в дальнейшем развитии культурно-гуманитарных связей с Азербайджаном.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы организации гастролей театров и совместных театральных постановок, развития сотрудничества между музеями и библиотеками, сохранения культурного наследия, проведения выставок, реализации совместных инициатив в сфере креативных индустрий и кинематографа, а также обмена опытом между специалистами двух стран.

По итогам встречи стороны подчеркнули, что деятельность Совместной рабочей группы является важной платформой для дальнейшего углубления культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. Они выразили готовность реализовывать проекты, представляющие взаимный интерес, и продолжать расширение двусторонних связей.

В завершение заседания был подписан Протокол третьего заседания Совместной рабочей группы между министерствами культуры Азербайджана и Грузии. В документе отражены согласованные направления дальнейшего развития сотрудничества в сфере культуры.