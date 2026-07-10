Азербайджан и Латвия обсудили развитие сотрудничества между конституционными судами

10 июля председатель Конституционного суда Латвии Ирена Куцина вместе с возглавляемой ею делегацией в рамках визита в Баку посетила Конституционный суд Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Конституционный суд, сначала делегация посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память Общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле, а также посетила могилу академика Зарифы Алиевой. Гости также посетили Аллею шехидов, где почтили память сынов Отечества, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили венок к монументу "Вечный огонь".

Затем в Конституционном суде состоялась встреча с латвийской делегацией.

Приветствуя гостей, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев отметил динамичное развитие дружественных отношений и основанного на взаимном доверии сотрудничества между Азербайджаном и Латвией. Он подчеркнул, что официальный визит Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан в апреле этого года по приглашению Президента Ильхама Алиева придал новый импульс двусторонним связям.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между государствами в судебно-правовой сфере, отмечена важность расширения обмена опытом и взаимодействия между конституционными судами.

Фархад Абдуллаев проинформировал гостей о строительстве правового государства в Азербайджане, реформах в судебно-правовой системе, направлениях деятельности Конституционного суда, механизме конституционного контроля и роли принимаемых решений в развитии правовой системы.

Председатель Конституционного суда Латвии Ирена Куцина, в свою очередь, рассказала о деятельности возглавляемого ею органа, опыте, сформированном в сфере конституционного контроля, и проводимой работе по защите конституционных прав граждан. Она подчеркнула полезность обсуждения общих вопросов, с которыми сталкиваются органы конституционного правосудия.

В рамках встречи с участием судей и сотрудников аппаратов конституционных судов обеих стран состоялся обмен мнениями по судебной практике, актуальным вопросам конституционного контроля, механизмам защиты прав и свобод, цифровой трансформации, применению технологий искусственного интеллекта в судебной деятельности и другим правовым темам.

В заключение стороны отметили, что продолжение двустороннего сотрудничества внесет вклад в повышение эффективности конституционного контроля.

После встречи гости ознакомились с административным зданием Конституционного суда и сделали памятное фото.